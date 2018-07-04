Судебные приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию их имущества.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). С начала года приставы Татарстана взыскали более 745 млн рублей долгов по налогам, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Чтобы принудительно взыскать долги, приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию имущества.

В связи с этим УФССП России по Татарстану настоятельно рекомендует жителям республики оплачивать долги вовремя.

Проверить свои задолженности можно на главной странице сайта ведомства. Если вы нашли себя в списке, следует связаться с отделом приставов по указанным контактам. Там вы сможете узнать, не грозят ли вам описанные выше меры принудительного взыскания. В данном сервисе также можно оплатить свои задолженности онлайн.