Бразильский болельщик Томер Савойя приедет в Казань на грузовой «ГАЗели»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Ставший известным в России болельщик сборной Бразилии по футболу Томер Савойя приедет в Казань на грузовой «ГАЗели». Об этом сам бразилец сообщил в личном аккаунте в Instagram.
Савойя стал популярен в России после того, как в Ростове-на-Дону крикнул в камеру: «Бразилия – чемпион! Россия – ******* [офигенно], братан!». С тех пор бразильский журналист раздал в нашей стране десятки интервью, сделал сотни селфи с болельщиками и посетил все матчи своей сборной на чемпионате мира.
Игра 1/8 финала с участием сборной Бразилии прошла в Самаре, а четвертьфинал «пентакампеоны» сыграют в Казани. В столицу Татарстана из Самары Савойя приедет на грузовой «ГАЗели».
Следующая новость
В детстве будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина проводил в селе Татарский Дюм-Дюм летние каникулы.
Судебные приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию их имущества.
В столицу Татарстана ставший известным бразилец приедет из Самары, чтобы поддержать свою сборную в четвертьфинале чемпионата мира.
Выход команды в 1/4 финала ЧМ — не случайность, сказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
За время группового этапа ЧМ-2018 бесплатные поезда перевезли более 200 тыс. болельщиков.
Завтра в Татарстане ожидаются грозы с сильным ветром.
5 июля 9 молодых ребят отправятся в научные роты Министерства обороны РФ.
В TIDA Business Cup 2018 примут участие 50 предпринимателей из России, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии и Эстонии.
В списке 12 городских пляжей и четыре пляжа, расположенных на базах отдыха в Лаишевском районе.
Первенство планеты среди мужских команд пройдет в сентябре в Италии и Болгарии.
Сергей Осипов отметил, что Президентом Татарстана поставлена задача по развитию халяль-медицины.
В садовом товариществе «Яблочко» у 22-летнего парня нашли почти 100 граммов гашиша.
С начала года таможенники РТ пополнили федеральный бюджет на 16 млрд рублей.
В Автограде так и не появилась официальная фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык.
18-летний парень утонул в пруду городского парка в Бавлах.
Марьям исполнила арию Алтынчэч из одноименной оперы известного композитора Назиба Жиганова.
Самыми частыми вопросами от гостей мундиаля городские волонтеры назвали поиск достопримечательностей и сувениров.
Столкновение полностью разрушило кабину «КАМАЗа».
Российские туристы сообщают о проблемах с размещением в отелях, которые возникли из-за финансовых трудностей крупного туроператора.
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов
04 июляСуарес и Неймар vs Дзюба и Акинфеев: кого из футболистов казанские власти увековечат в граффити следующим?
04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»