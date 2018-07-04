Бразильский болельщик Томер Савойя приедет в Казань на грузовой «ГАЗели»

В столицу Татарстана ставший известным бразилец приедет из Самары, чтобы поддержать свою сборную в четвертьфинале чемпионата мира.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Ставший известным в России болельщик сборной Бразилии по футболу Томер Савойя приедет в Казань на грузовой «ГАЗели». Об этом сам бразилец сообщил в личном аккаунте в Instagram.





Савойя стал популярен в России после того, как в Ростове-на-Дону крикнул в камеру: «Бразилия – чемпион! Россия – ******* [офигенно], братан!». С тех пор бразильский журналист раздал в нашей стране десятки интервью, сделал сотни селфи с болельщиками и посетил все матчи своей сборной на чемпионате мира.

Игра 1/8 финала с участием сборной Бразилии прошла в Самаре, а четвертьфинал «пентакампеоны» сыграют в Казани. В столицу Татарстана из Самары Савойя приедет на грузовой «ГАЗели».