Путин подписал поправки к бюджету на 2018 год

Федеральная казна получила профицит на уровне 0,5 трлн рублей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал поправки в главный финансовый документ страны на 2018 год. Об этом сообщает RT.

Подписанные поправки к федеральному бюджету подразумевают профицит казны на уровне около 0,5 процента ВВП вместо зафиксированного раннее 1,3-процентного дефицита. Поступления в бюджет вырастут до 17,07 трлн рублей, а расходы составят 16,59 трлн рублей.

Раннее поправки в закон о бюджете на 2018 год одобрил российский парламент.