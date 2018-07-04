В районных центрах Татарстана появятся бассейны и спорткомплексы за 1,6 млрд рублей

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстан потратит 1,6 млрд рублей на строительство спортивных комплексов и бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства РТ со ссылкой на РБК Татарстан.
По программе строительства бассейнов и универсальных спортзалов в районных центрах республики планируется построить пять спортзалов и восемь крытых бассейнов. На сегодняшний день спортзалы появились в Черемшанском, Апастовском, Дрожжановском и Лаишевском районах. Накануне был введен в эксплуатацию спорткомплекс в поселке Усады. Новый спортзал оснащен современным оборудованием, в том числе тренажерами и специальным покрытием для занятий волейболом и баскетболом.
В настоящее время в Татарстане строят бассейны в Верхнеуслонском, Атнинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тюлячинском, Апастовском, Мамадышском и Тукаевском районах. По словам главного специалиста центрального территориального отдела ГКУ «Главинвестстрой РТ» Сергея Ларина, строительство спортобъектов находится на стадии завершения.
Следующая новость
В заключительном этапе 1/8 финала приняли участие бойцы из 8 стран мира.
Президент Татарстана рассказал журналисту РИА «Россия сегодня» о том, что делается республикой для татар, живущих за пределами РТ.
Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.
При обучении детей будет применяться опыт зарубежных школ, а инженеры резидентов ОЭЗ станут наставниками.
По казахстано-татарстанскому проекту сборки вертолетов под Байконуром идет проработка дорожной карты.
Соревнования проходили в Москве с 28 июня по 2 июля на гребном канале «Крылатское» по дисциплине «академическая гребля».
В прошлом году число отказов родителей от вакцинопрофилактики детей уменьшилось на 3,6 тыс. случаев.
В республике 18 районов имеют превышение среднереспубликанского показателя по заболеваемости туберкулезом.
Встреча прошла в формате «без галстука» при поддержке Министерства экономики республики и Фонда поддержки предпринимательства Татарстана.
Любой желающий может зарегистрироваться в соревнованиях до 5 июля.
В прошлом году в развитие казанских учреждений культуры вложили полмиллиарда рублей.
Президент Татарстана встретился с активом Казахстанского конгресса татар и башкир.
Председатель думского комитета объяснил, почему впечатлился игрой Дзюбы и Самедова на ЧМ, но остался недоволен бразильцами.
Проблемы крупного туроператора перекинутся на татарстанцев, оплативших раннюю бронь поездок.
Полностью календарь нового сезона КХЛ будет опубликован 5 июля.
Президент России утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы.
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов
04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»