В районных центрах Татарстана появятся бассейны и спорткомплексы за 1,6 млрд рублей

В республике планируется построить пять универсальных спортзалов и восемь крытых бассейнов.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстан потратит 1,6 млрд рублей на строительство спортивных комплексов и бассейнов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства РТ со ссылкой на РБК Татарстан.

По программе строительства бассейнов и универсальных спортзалов в районных центрах республики планируется построить пять спортзалов и восемь крытых бассейнов. На сегодняшний день спортзалы появились в Черемшанском, Апастовском, Дрожжановском и Лаишевском районах. Накануне был введен в эксплуатацию спорткомплекс в поселке Усады. Новый спортзал оснащен современным оборудованием, в том числе тренажерами и специальным покрытием для занятий волейболом и баскетболом.

В настоящее время в Татарстане строят бассейны в Верхнеуслонском, Атнинском, Нижнекамском, Пестречинском, Тюлячинском, Апастовском, Мамадышском и Тукаевском районах. По словам главного специалиста центрального территориального отдела ГКУ «Главинвестстрой РТ» Сергея Ларина, строительство спортобъектов находится на стадии завершения.