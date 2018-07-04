Прокуратура Набережных Челнов через суд добивается сноса колеса обозрения

В апреле 2015 года в Автограде было зарегистрировано ООО «Колесо обозрения», которое приобрело аттракцион за 150 млн рублей.

(Набережные Челны, 4 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов добивается сноса скандального аттракциона – колеса обозрения, которое стоит на территории, примыкающей к парку Победы. Соответствущий иск направлен в городской суд.

Прокуратура считает, что аттракцион был установлен незаконно. По этой причине колесо обозрения необходимо демонтировать, а участок привести в первоначальный вид.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по факту незаконного выделения земли под колесо обозрения.

В апреле 2015 года в Автограде было зарегистрировано ООО «Колесо обозрения», которое приобрело за 150 млн рублей аттракцион и заказало государственному МКП «ДИАС» и ООО «ГИК» его построить. Причем обосноваться колесо должно было на муниципальной земле, не принадлежащей ни самой компании, ни двум другим компаниям, участвующим в договоре.

Во время прокурорской проверки было установлено, что разрешение на строительство компания получила только в январе 2016 года, то есть через полгода после того, как строительство началось. А введен в эксплуатацию объект был 14 марта 2016 года. Торжественное открытие колеса обозрения состоялось за несколько дней до выдачи официального разрешения на ввод в эксплуатацию.