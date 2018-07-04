Призывники из РТ первыми войдут в состав нового военного технополиса «Эра»

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Фото: Александр Елисеев
(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Призывники из Татарстана первыми пополнят ряды нового военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе. 5-го июля 9 молодых ребят отправятся в расположение научных рот Министерства обороны РФ.
Всего на территории России на данный момент функционируют 12 научных рот. 5 призывников из Татарстана войдут в состав 2-й и 4-й научных рот технополиса «Эра». Всего за время призывной кампании в научные роты запланирована отправка 28 призывников. В общей сложности с 2015 года в научные роты были отправлены 19 призывников.
«Наши призывники несут службу во всех уголках нашей родины и по отзывам их командиров — они наиболее подготовленны и ответственны. Надев военную форму, гордитесь ею и не посрамите честь мундира. Руководство республики и военный комиссариат уверены, что наши призывники понесут только лучшие традиции Татарстана, будут честными и мудрыми», — сказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.
Марат Мардегалямов из Нижнекамска – один из пяти призывников, кто будет нести службу в технополисе «Эра». Он закончил институт физики и 2 года проучился в магистратуре.
«Я сам решил попасть в научную роту, когда узнал о существовании таких. Надеюсь, что в „Эре“ я буду заниматься научными разработками, в том числе и связанными с нанотехнологиями, буду предлагать свои идеи. Сперва прослужу год по призыву, и если мне это понравится — останусь служить», — отметил призывник.
На данный момент в ряды вооруженных сил за время этой призывной кампании был отправлен 1491 призывник.
«Я пришел по собственному желанию, прошел все процедуры, и меня определили в научную роту. Наши родители могут не переживать — мы вернемся живыми и здоровыми и уже через год со спокойной совестью будем принимать подарки в виде носков и кружек от наших девушек», — сказал призывник Тимур Куценко.
На данный момент на сборном пункте Республики Татарстан находятся 279 призывников.
«Служба в армии закладывает фундамент для того, чтобы стать мужчиной. Возвращаясь из армии, молодой человек меняется — становится сильнее, увереннее в себе, у него меньше сомнений. Я желаю вам обрести этот самый стержень», — отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.
Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская также сказала напутственные слова.
«Это очень серьезный период для вас и ваших родителей. И очень важно, чтобы те ожидания ваших родителей, что все будет хорошо, оправдались. Я ежегодно посещаю воинские части, встречаюсь с призывниками. Сейчас очень многое делается, чтобы служба проходила спокойно, и все делается для того, чтобы в отношении призывников не было противоправных действий», — пожелала она.
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