В Татарстане проверили на качество 4,3 тыс. т зерна и продуктов его переработки

В одной пробе ячменя и трех пробах пшеницы выявлены несоответствия по показателям безопасности и качества.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Татарстане с 22 по 28 июня проведено 236 исследований по безопасности и качеству зерна и продуктов его переработки. Было исследовано 4,3 тыс. т продукции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Исследования выявили в одной пробе ячменя и трех пробах пшеницы несоответствия по показателям безопасности и качества.