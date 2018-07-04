Песков не стал дискутировать о возможном повторении кризиса 1998 года

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков заявил о нежелании вступать в дискуссию о возможном повторении кризиса 1998 года. Об этом сообщает RT.
Он отметил, что не знает, на чем основываются зарубежные аналитики, предсказавшие повторение глобальной финансовой рецессии.
«Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать с ними в какую-то дискуссию», — заявил журналистам Дмитрий Песков.
Ранее эксперты Bank of America опубликовали доклад о текущем состоянии мировой экономики. Аналитики увидели сходство нынешних процессов с теми, которые происходили накануне обвала рынков в 1998 году. Тогда особенно сильно пострадали азиатские экономики, а в России произошел дефолт.
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