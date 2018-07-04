Татарстанское МЧС напоминает о мерах безопасности во время грозы и града

Завтра в Татарстане ожидаются грозы с сильным ветром.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра в Татарстане ожидаются грозы с сильным ветром, возможен град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Утром и днем 5 июля на территории республики местами пройдет гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, при грозе не стоит выходить из дома на улицу, необходимо держаться на расстоянии от окон.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.

При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов. Во избежание травм рекомендуется укрыться в ближайших подъездах или в подвале здания.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.