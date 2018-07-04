Хозяйства РТ задействовали для полива сельхозкультур 170 единиц оросительной техники

Оросительную технику планируется применить для полива около 13 тыс. га посевных площадей республики.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В хозяйствах Татарстана на поливе около 8 тыс. га сельскохозяйственных культур и 230 га плодово-ягодных насаждений задействовано 170 единиц оросительной техники, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В этом году сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами республики используется 346 единиц дождевальной техники.

Оросительную технику планируется применить для полива около 13 тыс. га посевных площадей, которые заняты зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами, картофелем, овощами, кормовыми и плодовыми культурами.

На данный момент 11 оросительных систем в Апастовском, Высокогорском, Зеленодольском и Нурлатском районах нуждаются в ремонте, остальные находятся в рабочем состоянии.