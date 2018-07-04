Топилин рассказал о росте зарплат российских граждан

Министр труда и соцзащиты РФ пообещал, что будет сдвинута планка возраста, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). За 3-4 месяца текущего года реальные зарплаты российских граждан увеличились на 10 процентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Реальные зарплаты растут, за 3-4 месяца этого года почти на 10 процентов, такого не было с начала 2000-х годов, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс на рынке труда, рабочих рук нет», — пояснил Топилин.

Он отметил, что зарплаты в среднем должны расти пропорционально возрасту и трудовому опыту.

По словам министра, будет сдвинута планка возраста, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты.