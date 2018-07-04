В списке 12 городских пляжей и четыре пляжа, расположенных на базах отдыха в Лаишевском районе.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). МЧС опубликовало список безопасных для купания пляжей республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Среди них 12 городских пляжей, четыре пляжа, находящихся на территории баз отдыха, восемь пляжей в детских оздоровительных лагерях и шесть ведомственных.

На всех 30 местах для купания работают спасательные посты, организованные общественниками ОСВОД и спасателями муниципальных управлений МЧС РТ.

МЧС настоятельно рекомендует гостям и жителям Татарстана купаться в специально отведенных местах.

Список из 12 городских пляжей и четырех пляжей на территориях баз отдыха:

Советский район Казани – пляж на озере Комсомольское;

Кировский район Казани – пляж на Казанке «Нижнее Заречье»;

Вахитовский район Казани – пляж «Локомотив» на реке Волга;

Кировский район Казани – пляж «Озеро Глубокое»;

Набережные Челны – «Городской пляж» на левом берегу Камы;

Нижнекамск – пляж «Кама» в поселке Красный Ключ;

Заинск – Центральный пляж на юго-западной стороне водохранилища;

Чистополь – пляж «Городское озеро» на улице Бутлерова;

Лениногорск – пляж на озере Нижнее;

Зеленодольский район – пляж СОК «Атлашкино» в поселке Красный Яр;

Лаишево – городской пляж «Кама»;

А также пляжи в Лаишевском районе на базах отдыха «Бережок», «Волжанка», «Волна» и «Голубой залив».