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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). МЧС опубликовало список безопасных для купания пляжей республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Среди них 12 городских пляжей, четыре пляжа, находящихся на территории баз отдыха, восемь пляжей в детских оздоровительных лагерях и шесть ведомственных.
На всех 30 местах для купания работают спасательные посты, организованные общественниками ОСВОД и спасателями муниципальных управлений МЧС РТ.
МЧС настоятельно рекомендует гостям и жителям Татарстана купаться в специально отведенных местах.
Список из 12 городских пляжей и четырех пляжей на территориях баз отдыха:
Советский район Казани – пляж на озере Комсомольское;
Кировский район Казани – пляж на Казанке «Нижнее Заречье»;
Вахитовский район Казани – пляж «Локомотив» на реке Волга;
Кировский район Казани – пляж «Озеро Глубокое»;
Набережные Челны – «Городской пляж» на левом берегу Камы;
Нижнекамск – пляж «Кама» в поселке Красный Ключ;
Заинск – Центральный пляж на юго-западной стороне водохранилища;
Чистополь – пляж «Городское озеро» на улице Бутлерова;
Лениногорск – пляж на озере Нижнее;
Зеленодольский район – пляж СОК «Атлашкино» в поселке Красный Яр;
Лаишево – городской пляж «Кама»;
А также пляжи в Лаишевском районе на базах отдыха «Бережок», «Волжанка», «Волна» и «Голубой залив».
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