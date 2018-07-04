Siri перебила британского министра во время выступления в парламенте

Гэвин Уильямсон докладывал о борьбе в Сирии с террористами ИГ*, и на слово «Сирия» отреагировал его телефон, который лежал в кармане пиджака.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Голосовой помощник Siri перебила министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, когда он выступал в палате общин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Independent.

Министр докладывал о борьбе в Сирии с террористами ИГ*, и на слово «Сирия» отреагировал его телефон, который лежал в кармане пиджака Уильямсона.

«Я кое-что нашла в Интернете по запросу "Сирийские демократические силы, поддерживаемые..."», — заявила Siri.

Уильямсон посмеялся над этим и сказал, что его редко перебивает собственный телефон.

Затем в своем микроблоге в Twitter глава британского ведомства написал, что теперь должен попросить свою тринадцатилетнюю дочь научить его пользоваться новым iPhone.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.