В Иннополисе 5 июля состоится футбольный турнир среди бизнесменов со всего мира

В TIDA Business Cup 2018 примут участие 50 предпринимателей из России, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии и Эстонии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Иннополисе 5 июля состоится футбольный турнир среди бизнесменов «TIDA Business Cup 2018», сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

В игре примут участие шесть команд и 50 бизнесменов-футболистов. В турнире примут участие представители шести стран — России, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии и Эстонии.

Помимо турнира TIDA Business Cup 2018 включает деловую программу для предпринимателей. Гости турнира 26 июня приняли участие в круглом столе «Invest Tatarstan». Вторая часть программы состоится 6 июля в АИР РТ. Предпринимателям расскажут об инвестиционных возможностях Татарстана и проектах, которые можно реализовать в республике.

Гости турнира смогут принять участие в дружеском турнире, понаблюдать за игрой сборной своей страны и изучить уникальные инвестиционные возможности Татарстана, подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.