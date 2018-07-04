В Менделеевске очистили берег реки Кама

Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В зоне прибрежного отдыха Менделеевска прошел субботник. На уборку вышли активисты ТОСов, сотрудники детсада № 11, молодогвардейцы «Единой России», сообщает ИЦ «Менделеевск».



Учащиеся очистили берег от сухой травы, стекла, скосили траву – в итоге уборки было вывезено два «КАМАЗа» мусора.





Скоро в этой зоне отдыха появятся столы и стулья, беседки, скамейки для отдыха, игровые элементы для детей, завезут качественный песок. Обустройство территории реализуется за счет выигранных средств гранта коллективом детского сада № 11.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамском районе очистили берег озера Долгое.