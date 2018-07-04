Минздрав попросил у ДУМ РТ сведения о нежелательных веществах в лекарствах для мусульман

Сергей Осипов отметил, что Президентом Татарстана поставлена задача по развитию халяль-медицины.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Гордеева Надежда). Духовное управление мусульман Татарстана может предоставить Министерству здравоохранения информацию о веществах, которые не желательно использовать в лекарствах для лечения мусульман. Об этом на круглом столе в Общественной палате РТ заявил первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов.

«Со стороны Министерства здравоохранения призываем Духовное управление мусульман с нами поработать и донести до нас информацию о том, какие ингредиенты, скажем так, были бы не желательны для применения при лечении истинных мусульман», – сказал Осипов.

Первый замминистра здравоохранения поблагодарил представителей ДУМ республики за работу по разъяснению пользы вакцин. «В Чистопольском районе было огромное количество отказов от различных вакцин, от профилактики туберкулеза средствами активного выявления. Медики встречались с религиозными лидерами района, донесли информацию. В больших мечетях прошла работа с прихожанами, им рассказали о пользе вакцинации. В районе резко сократилось количество отказов по религиозным соображениям, снизилась заболеваемость детей. Это заслуга религиозных деятелей Чистопольского района», – подчеркнул он.

По словам участника круглого стола, из опыта Ирана стало известно о достаточно больших ограничениях в использовании медикаментов у приверженцев традиционного ислама.

«Оказывается, есть много вещей, которые нельзя вводить в лекарства, а основная часть медикаментов – европейской разработки и производства – содержат те ингредиенты, которых не должно быть. Поэтому Президентом Татарстана поставлена задача по развитию халяль-медицины и, соответственно, изменению европейского стереотипа к подходу лечения пациента в случае необходимости», – отметил он.