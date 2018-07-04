18-летний парень утонул в пруду городского парка в Бавлах.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах и Бавлах водолазы нашли тела двоих утонувших, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пропаже 44-летнего мужчины, который ушел купаться на реку Мелекеска в Набережных Челнах и пропал.

Сегодня утром в водолазы ЗПСО №6 обнаружили в 15 метрах от берега на глубине четырех метров тело погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тело второго погибшего обнаружили водолазы ЗПСО №7 сегодня утром в пруду городского парка в Бавлах. Они подняли тело молодого парня с глубины и передали его полицейским.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 18-летний молодой человек утонул во время купания. Очевидцы трагедии сразу не поняли, что парень тонет и не успели ему помочь.

Тело погибшего обнаружили лишь спустя сутки в 50 метрах от берега. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

