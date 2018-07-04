В садовом товариществе «Яблочко» у 22-летнего парня нашли почти 100 граммов гашиша.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Челнах задержали наркодиллера, поставлявшего гашиш в исправительную колонию Менделеевска, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Сотрудники ИК-10 вместе челнинскими полицейскими задержали 22-летнего парня в садовом товариществе «Яблочко». В кармане шорт молодого человека правоохранители нашли темный сверток. Экспертиза показала, что в нем находились 97 граммов гашиша.

По данным правоохранителей, часть наркотика должна была быть доставлена осужденным в ИК-10.

По факту случившегося в УФСИН России по РТ проводят служебную проверку.