Туристы предпочитают отдыхать на российских курортах «без питания»

Сервис путешествий выяснил, в какие страны едут только на «завтраки», а куда — «на все включено».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Туры, где питание не включено, выбирает каждый второй путешественник, который едет на российский курорт (50 процентов), свидетельствует из исследования сервиса путешествий Туту.ру.



Вторую строчку у путешественников занимают туры в Абхазию (31 процент), а на третьем — Индия (20 процентов).



Путевки с опцией «все включено» или с полным пансионом (завтрак, обед, ужин) покупали путешественники, едущие в Доминикану – 100 процентов туристов брали тур с питанием. На второй строчке Тунис (94,9 процента), а Турция (83 процента) замыкает тройку.



Двухразовое питание «завтрак, ужин» пользуется популярностью в Испании (такой тип питания выбирают 56 процентов путешественников). На второй позиции Кипр (38 процентов), а на третьей — ОАЭ (31 процент).



Только завтраки чаще всего выбирают те, кто летит в Чехию (98 процентов туристов), Таиланд (87 процентов) и Индию (78 процентов).