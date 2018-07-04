Туристы предпочитают отдыхать на российских курортах «без питания»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Туры, где питание не включено, выбирает каждый второй путешественник, который едет на российский курорт (50 процентов), свидетельствует из исследования сервиса путешествий Туту.ру.
Вторую строчку у путешественников занимают туры в Абхазию (31 процент), а на третьем — Индия (20 процентов).
Путевки с опцией «все включено» или с полным пансионом (завтрак, обед, ужин) покупали путешественники, едущие в Доминикану – 100 процентов туристов брали тур с питанием. На второй строчке Тунис (94,9 процента), а Турция (83 процента) замыкает тройку.
Двухразовое питание «завтрак, ужин» пользуется популярностью в Испании (такой тип питания выбирают 56 процентов путешественников). На второй позиции Кипр (38 процентов), а на третьей — ОАЭ (31 процент).
Только завтраки чаще всего выбирают те, кто летит в Чехию (98 процентов туристов), Таиланд (87 процентов) и Индию (78 процентов).
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