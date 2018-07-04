Вслед за колумбийцами российские туристы на ЧМ в Казани начали осваивать кемпинг

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Ильнар Тухбатов, Рамиль Гали
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Вслед за колумбийцами российские туристы на чемпионате мира в Казани начали осваивать кемпинг и предпочитать этот вид стоянок привычным отелям и хостелам. Об этом сегодня в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018 в Казани рассказала студентка Казанского открытого университета талантов, волонтер ФИФА Ярослава Вихарева.
«Я работаю на позиции „последняя миля“ — это территория вокруг стадиона „Казань Арена“, пешеходная зона радиусом около двух километров, закрытая для транспортных средств. На территории последней мили мы работаем „проводниками счастья“ — мы не только развлекаем и подбадриваем гостей чемпионата, но и рассказываем им о способах передвижения по городу, городских достопримечательностях, помогаем добраться до нужного места.
На нашей позиции мы практически не встречаемся с туристами, попавшими в критические ситуации, в основном люди, которые к нам обращаются, сталкиваются с небольшими трудностями, выталкивающими их из зоны комфорта. Несколько дней назад, например, к нам обратилась семья, приехавшая в Казань из соседней республики, им не захотелось останавливаться в привычной туристам гостинице, поэтому они выбрали кемпинг. Мы с командой волонтеров искали и инструктировали их», — поделилась она.
Ранее агентство сообщало, что в Казани на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» перед ЧМ была создана специальная площадка для кемперов. Стоимость проживания одного жителя «автодома» в сутки составляет 250 рублей, кроме того, с одного транспортного средства ежесуточно взимается плата в 600 рублей. Наибольшую популярность этот вид остановок в Казани завоевал у представителей Колумбии, более сотни болельщиков из южноамериканского государства останавливались на парковке «Казанской ярмарки» с начала мундиаля.
Ярослава Вихарева также отметила, что чаще всего в Казани иностранные гости обращаются за помощью к волонтерам с вопросами об архитектурных объектах, которые можно посетить в Татарстане и Казани, а также интересуются сувенирной продукцией.
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