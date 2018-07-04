В Альметьевском районе самосвал протаранил фуру и засыпал дорогу песком

Столкновение полностью разрушило кабину «КАМАЗа».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе самосвал с песком протаранил фуру, сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло неподалеку от села Кульшарипово у поворота на Набережные Челны.

На кадрах видно, что от удара кабина «КАМАЗа» оказалась целиком смята, а дорога засыпана песком. Есть ли пострадавшие и что стало причиной аварии, уточняется.