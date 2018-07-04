Зарипов привез Кубок Гагарина в село Татарский Дюм-Дюм

В детстве будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина проводил в селе Татарский Дюм-Дюм летние каникулы.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов привез Кубок Гагарина в родное село своих родителей Татарский Дюм-Дюм, что расположено в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает официальный телеграмм-канал казанского клуба.



«Именно здесь в детстве Данис проводил свои каникулы. Поговаривают, что жители Дюм-Дюма видели Кубок Гагарина чаще, чем остальные болельщиков КХЛ – целых пять раз!» – говорится в сообщении.



Зарипов является единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина – трижды хоккеист выигрывал главный трофей российского хоккея с «Ак Барсом» и еще два раза праздновал победу с «Магниткой».

