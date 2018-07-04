Татарстанская таможня в июне направила в бюджет РФ почти три млрд рублей

С начала года таможенники РТ пополнили федеральный бюджет на 16 млрд рублей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстанская таможня в 2018 году направила в федеральный бюджет 16 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В первом летнем месяце татарстанские таможенники направили в бюджет РФ почти 3 млрд рублей. Отмечается, что основную часть суммы составили платежи по импорту (2,8 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года таможня РТ перевела в федеральный бюджет сумму, превышающую 3,4 млрд рублей.