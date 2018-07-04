Четыре волейболиста казанского «Зенита»» вошли в расширенный состав сборной России на чемпионат мира

Первенство планеты среди мужских команд пройдет в сентябре в Италии и Болгарии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Четыре игрока волейбольного клуба «Зенит-Казань» вошли в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира-2018 в Италии и Болгарии. Об этом сообщает официальный аккаунт казанского клуба в Instagram.

В состав сборной страны могут быть вызваны «зенитовцы» Александр Бутько, Максим Михайлов, Артем Вольвич и Алексей Вербов. Всего в расширенном списке 29 фамилий. Подготовку к чемпионату мира сборная России начнет 20 июля.

