В Алькеевском районе открывается третья смена Selet Biler Forum

Смена в текущем году связана с изучением передового опыта в области образования – дуальное образование, профориентация, онлайн образование и другое.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). С 4 по 9 июля в Алексеевском районе РТ на территории Билярского заповедника откроется третья смена Selet Biler Forum для одаренных детей и молодежи, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.



Смена в текущем году связана с изучением передового опыта в области образования – дуальное образование, профориентация, онлайн образование и другое.



В рамках смены пройдут обсуждения возможных механизмов развития территории Билярского музея-заповедника. Эксперты и ученые РТ и РФ, деятели культуры и искусств проведут мастер-классы, будут работать в лаборатории профессиональных проб.



Участниками форума станут 3,5 тыс. школьников и студентов из Татарстана, России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В организационный комитет вошло 350 человек. Число приглашенных спикеров, гостей, представителей СМИ составило 1200 человек.