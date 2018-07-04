Исполком Челнов решает вопрос создания зоны для трансляции матча сборных России и Хорватии

В Автограде так и не появилась официальная фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык.

(Набережных Челны, 4 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов рассматривает возможность создания зоны для трансляции матча сборных России и Хорватии, об этом сообщил журналистам руководитель Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов.

Насрединов отметил, что обращения челнинцев об организации массового просмотра на открытой площадке футбольного матча «Россия — Хорватия» не остались без внимания. По поручению мэра города Наиля Магдеева в данный момент идет подготовительная работа: прорабатываются вопросы технического и транспортного обеспечения, организации торговли, мер по охране общественного порядка.

«Самое главное — это обеспечение безопасности граждан», — подчеркнул руководитель УФиС, добавив, что желание провести подобное мероприятие есть. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято. Оно будет озвучено в ближайшее время.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались.

Сбой в строительных работах вызвал недовольство челнинских болельщиков. В соцсетях они неоднократно обращались к властям с просьбой организовать фан-зону. Также устраивали самодельные, дворовые и уличные площадки для коллективного просмотра ключевых матчей: проецировали экран на торец жилого дома, вытаскивали телевизор на улицу и просто прислоняли его к стене, а сами устраивались на газоне, «монтировали» экран в багажник автомобиля.

Ранее сообщалось, что одноразовая фан-зона для просмотра матча сборых России и Хорватии может быть организована на майдане парка Прибрежный.