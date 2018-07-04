Исполком Челнов решает вопрос создания зоны для трансляции матча сборных России и Хорватии

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Набережных Челны, 4 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов рассматривает возможность создания зоны для трансляции матча сборных России и Хорватии, об этом сообщил журналистам руководитель Управления физкультуры и спорта Роман Насрединов.
Насрединов отметил, что обращения челнинцев об организации массового просмотра на открытой площадке футбольного матча «Россия — Хорватия» не остались без внимания. По поручению мэра города Наиля Магдеева в данный момент идет подготовительная работа: прорабатываются вопросы технического и транспортного обеспечения, организации торговли, мер по охране общественного порядка.
«Самое главное — это обеспечение безопасности граждан», — подчеркнул руководитель УФиС, добавив, что желание провести подобное мероприятие есть. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято. Оно будет озвучено в ближайшее время.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Автограде так и не появилась фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык. Причиной стало то, что строители, ведущие реконструкцию площади, не успевали к сроку провести соответствующие работы. Из-за этого от организации фан-зоны отказались.
Сбой в строительных работах вызвал недовольство челнинских болельщиков. В соцсетях они неоднократно обращались к властям с просьбой организовать фан-зону. Также устраивали самодельные, дворовые и уличные площадки для коллективного просмотра ключевых матчей: проецировали экран на торец жилого дома, вытаскивали телевизор на улицу и просто прислоняли его к стене, а сами устраивались на газоне, «монтировали» экран в багажник автомобиля.
Ранее сообщалось, что одноразовая фан-зона для просмотра матча сборых России и Хорватии может быть организована на майдане парка Прибрежный.
Следующая новость
Авария произошла сегодня на проспекте Мира.
В детстве будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина проводил в селе Татарский Дюм-Дюм летние каникулы.
Судебные приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию их имущества.
В столицу Татарстана ставший известным бразилец приедет из Самары, чтобы поддержать свою сборную в четвертьфинале чемпионата мира.
Выход команды в 1/4 финала ЧМ — не случайность, сказал председатель Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
За время группового этапа ЧМ-2018 бесплатные поезда перевезли более 200 тыс. болельщиков.
Завтра в Татарстане ожидаются грозы с сильным ветром.
5 июля 9 молодых ребят отправятся в научные роты Министерства обороны РФ.
В TIDA Business Cup 2018 примут участие 50 предпринимателей из России, Финляндии, Мексики, Германии, Австрии и Эстонии.
В списке 12 городских пляжей и четыре пляжа, расположенных на базах отдыха в Лаишевском районе.
Первенство планеты среди мужских команд пройдет в сентябре в Италии и Болгарии.
Сергей Осипов отметил, что Президентом Татарстана поставлена задача по развитию халяль-медицины.
В садовом товариществе «Яблочко» у 22-летнего парня нашли почти 100 граммов гашиша.
С начала года таможенники РТ пополнили федеральный бюджет на 16 млрд рублей.
В Автограде так и не появилась официальная фан-зона, которую планировалось разместить на площади Азатлык.
18-летний парень утонул в пруду городского парка в Бавлах.
Марьям исполнила арию Алтынчэч из одноименной оперы известного композитора Назиба Жиганова.
Самыми частыми вопросами от гостей мундиаля городские волонтеры назвали поиск достопримечательностей и сувениров.
Столкновение полностью разрушило кабину «КАМАЗа».
04 июляАвтор граффити Роналду и Месси в Казани Дмитрий Кудинов: Рисуя икон футбола, все стараются на этом «хайпануть»
04 июляДамир Фаттахов и надежды татарской молодежи: здание для татарских проектов, народные массы из села и поддержка неформалов