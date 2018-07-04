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Татар-информ

4 июля 2018, 13:24

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

«Чай с молоком по-татарски или по-английски?»: В пресс-центре ЧМ провели чайную церемонию

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Фото: Рамиль Гали


Специалисты магазина-музея «Арыш мае» и чайной компании «Байлар» рассказали журналистам-международникам о традиционном татарском чаепитии.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани на площадке городского пресс-центра чемпионата мира по футболу прошла дегустация одного из непременных атрибутов татарской традиции гостеприимства — представители магазина-музея «Арыш мае» и чайной компании «Байлар» рассказали журналистам-международникам о традиционном татарском чаепитии. Гости пресс-центра попробовали ароматный «татарский сбор» с медом, молоком, курагой, черносливом и национальными сладостями и познакомились с чайной культурой татар.

Самое главное отличие татарского чая — это его крепость и высокая температура, чай должен буквально кипеть в чашке, рассказал совладелец торговой компании «Байлар» Адель Шарипов. В Татарстане напиток заваривают в отдельном заварочном чайнике, а затем, наливая заварку с травами на дно чаши, разбавляют кипятком. Часто татарское чаепитие путают с английским, поскольку в Татарстане так же, как и в Англии, принято пить чай с молоком. Но это неверно, подчеркнул специалист.

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«В Англии чай с молоком пьют уже много веков, в Татарстан же эта традиция пришла недавно, около 70 лет назад. В Англии молоко в чай добавляли изначально, чтобы не повредить фарфор, черный чай оставлял на внутренней стороне чаши темный узор, который нельзя было отмыть ничем, а потому перед тем, как наливать сам горячий напиток, на дно чаши наливали холодное молоко. В Татарстане же молоко добавляли исключительно ради вкуса, поскольку фарфор здесь не был распространен и популярен. Фарфоровую посуду могли себе позволить лишь 6-7 процентов населения, в высших кругах он не считался особо ценным, а все остальное население не знало о фарфоре ничего и не сталкивалось с ним, — отметил Адель Шарипов. — Молоко в татарский чай добавляли в последнюю очередь и в очень горячем кипяченом виде, чтобы не снизить температуру в чашке».

Как рассказала второй эксперт презентации, директор флагманского магазина «Арыш мае» Светлана Валеева, чай попал на территорию современного Татарстана из Китая и Индии, огромными партиями в прессованных плитках его по несколько лет везли по «чайному пути», поэтому он считался очень дорогим напитком. Для того чтобы «продлить вкус» напитка, его стали купажировать с травами. Самыми национальными чайными травами в Татарстане считаются чабрец, листья смородины, шиповник, мелисса и мята, часто добавляют также шалфей и лаванду. Часто у гостей возникает вопрос: почему в татарском сборе можно встретить шалфей и лаванду, если эти травы в Татарстане исторически не росли?

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«Рассказываю: еще в 17-18 веках купцы преодолевали огромные расстояния, чтобы привезти сюда чай, по пути они проезжали множество земель, пробуя и закупая различные травы по дороге в эти земли. Так и были сюда завезены многие растения», — объяснил соруководитель торговой компании «Байлар».

Чай в Татарстане всегда пили в прикуску, поскольку добавлять сахар в чай было не принято, считалось, что сахар портит вкус трав. Но помимо этого здесь была и традиция пить чай «вприглядку», отметил эксперт. По словам Шарипова, раньше этот способ был распространен среди татарских дам, сейчас встречается реже. Однако это самый диетический способ: на столе выкладываются сладости, их можно нюхать, трогать, но не употреблять в пищу. На четвертый-пятый глоток напитка чай начинает казаться сладким — это элементарное самовнушение, которое работало много лет.

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«В Татарстане любой прием пищи начинается с чаепития, сопровождается чаепитием и им же и завершается. Чаепитие зачастую заменяет и сам прием пищи. Татарские национальные сладости достаточно калорийные, плотные, ими можно очень легко насытиться и утолить голод. Татарская кухня славится своей выпечкой, одно из самых известных блюд — это губадия, закрытый пирог из дрожжевого теста с начинкой из риса, жареного творога и изюма, в домашнем рецепте добавляют еще и нежирный говяжий фарш. И если съесть такой пирог за чаепитием, то зачем вообще нужно обедать или завтракать, если можно попить чай», — пошутил Адель Шарипов.

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