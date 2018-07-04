ЕГЭ на 100 баллов сдали более 6 тыс. выпускников России

ЕГЭ в основной период сдавали более 670 тыс. человек, в том числе около 645 тыс. выпускников этого года.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В России количество высокобалльников ЕГЭ сохранилось примерно на уровне прошлого года. На 100 баллов смогли сдать единый государственный экзамен более 6 тыс. выпускников, сообщает Рособрнадзор.

ЕГЭ в основной период, с 28 мая по 2 июля, сдавали более 670 тыс. человек, в том числе около 645 тыс. выпускников этого года. Явка на экзамены в среднем по России составила 92 процента, среди выпускников текущего года – 99 процентов.

Основной период ЕГЭ прошел в рабочем режиме, без серьезных сбоев. По предварительным данным, результаты экзаменов – на уровне прошлого года. Число участников ЕГЭ, удаленных с экзаменов за нарушения, осталось на уровне прошлого года. Так, 478 участников были удалены за использование мобильных телефонов, 463 – за шпаргалки. Их результаты аннулированы.

В период экзаменационной кампании не было зафиксировано утечек контрольных измерительных материалов.

В этом году самыми популярными предметами по выбору стали обществознание и физика. Кроме того, высокий интерес был к биологии, истории, химии.