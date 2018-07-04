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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). С пяти домов в Алексеевском районе РТ ветром сорвало крыши, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о том, что с четырех домов и с гаража в селе Куркуль сорвало кровли, пришло по номеру вызова экстренных служб 112 сегодня рано утром.
Сильный ветер с градом серьезно повредили жилой дом на улице Новая. Град насквозь пробил облицовочный сайдинг на доме, а ветер снес кусок шифера с крыши.
На улице Колхозная порывом ветра полностью сорвало крышу с частного дома и частично повредило забор. Также от непогоды пострадали еще три дома и гараж на улице Новая.
Для ликвидации последствий разгула стихии прибыла оперативная группа Алексеевского пожарно-спасательного гарнизона.
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