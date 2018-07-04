Татарстанские туристы не обращались в Роспотребнадзор по РТ за помощью из-за проблем с «Натали Турс»

Российские туристы сообщают о проблемах с размещением в отелях, которые возникли из-за финансовых трудностей крупного туроператора.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор по РТ не получал обращений от татарстанских туристов в связи с проблемами российского туроператора «Натали Турс» из-за отказа турфирмы от чартерных программ по популярным пляжным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ.

О том, что путешественники из Татарстана не обращались с просьбой о помощи в Госкомитет РТ по туризму и Ассоциацию туристских агентств РТ, ИА «Татар-информ» сообщало ранее.

Ранее стало известно, что испанская компания W2Meet перестала сотрудничать с крупным российским туроператором «Натали Турс», начав аннулировать сделанные им бронирования. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник, 2 июля, написал гендиректор турфирмы Владимир Воробьев. Кроме того, он указал, что причиной стали финансовые вопросы.

Также в СМИ начали появляться сообщения о возникновении у туристов-клиентов «Натали Турс» проблем с размещением. Так, один из принимающих партнеров «Натали Турс» в Турции, компания Peninsula Tours, сообщил, что российский туроператор попросил своего партнера брать с проживающих депозит, сообщает РИА Новости.