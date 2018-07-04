«До мурашек и слез»: «Мураками» выпустили клип на песню «Побеждай!»

В видеоклипе снялись дети с ограниченными возможностями – страдающие синдромом Дауна и ДЦП.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Группа «Мураками» во главе с солисткой Дилярой Вагаповой представили клип на песню «Побеждай!». Видео опубликовано 3 июля на YouTube-канале группы.



В начале июня казанский коллектив выпустил новый альбом «Кислород» в поддержку Казанского благотворительного фонда «День добрых дел», реализующего ряд городских и общероссийских проектов помощи малообеспеченным семьям и детям-инвалидам.



В видеоклипе снялись дети с ограниченными возможностями – страдающие синдромом Дауна и ДЦП. Несмотря на диагнозы дети «гоняют» в футбол, забивают мячи в волейбольные корзины, пробуют себя в роли хоккеистов и гонщиков. Маленькие спортсмены радуются таким маленьким, но большим для них успехам. Рефреном в композиции звучат слова «Побеждай! Все возможно!».



Поклонники «Мураками» отметили, что клип пробирает «до мурашек» и вызывает слезы. «Шикарный клип прям до мурашек. Ребята, вы очень позитивные, спасибо вам за чудесные песни», «Мураками, вы всегда лучшие! Клип до слез, спасибо», «Клип огонь», «Вы классные!» – пишут поклонники в Сети.



Студийная пластинка «Кислород» стала шестой в дискографии коллектива. Выручка от продаж интернет-версии альбома будет направлена в поддержку проектов фонда. Съемками и монтажом занималась казанская студия «Видимый свет».