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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Из-за сильного ветра без света остались 16 сел в Нижнекамском и Аксубаевском районах РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об отключении электроэнергии в 7 населенных пунктах Акусабевского района пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 21.14. Без света остались 3 тысячи человек.
Чуть меньше часа потребовалось сотрудникам Чистопольских электросетей для восстановления электроснабжения.
Спустя два часа появилась информация, что в Нижнекамском районе РТ «пропал» свет сразу в 2164 домах, в которых проживают свыше 4 тысяч человек. Под отключение также попали 6 детских садов и 4 школы.
В кратчайшие сроки электроснабжение было восстановлено. В обоих случаях причиной ЧП стал сильный ветер, который повредил провода.
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