Без электроэнергии остались свыше 7 тысяч человек.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Из-за сильного ветра без света остались 16 сел в Нижнекамском и Аксубаевском районах РТ, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отключении электроэнергии в 7 населенных пунктах Акусабевского района пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 21.14. Без света остались 3 тысячи человек.

Чуть меньше часа потребовалось сотрудникам Чистопольских электросетей для восстановления электроснабжения.

Спустя два часа появилась информация, что в Нижнекамском районе РТ «пропал» свет сразу в 2164 домах, в которых проживают свыше 4 тысяч человек. Под отключение также попали 6 детских садов и 4 школы.

В кратчайшие сроки электроснабжение было восстановлено. В обоих случаях причиной ЧП стал сильный ветер, который повредил провода.

