Счетная палата РТ выявила в работе казанских станций скорой помощи нарушения на 110 млн рублей

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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Счетная палата Татарстана обнаружила в работе станций скорой медицинской помощи Казани и Набережных Челнов нарушения на общую сумму 110 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба палаты.
В 2016-2017 годах учреждения получали финансирование в сумме 2,3 млрд рублей.
Во время инвентаризации выяснилось, что станции не используют 40 санитарных машин стоимостью 83 млн рублей. Как отметил специалист Ильнур Мубараков, на автомобили оплачивался транспортный налог и покупались полисы ОСАГО.
Во время проверки были обнаружены 150 радиостанций и 80 мобильных телефонов общей стоимостью 20 млн рублей, которые не используются персоналом учреждений. Кроме того, казанская станция скорой помощи не пользуется помещениями по ул. Железнодорожников на протяжении семи лет, но при этом оплачивает коммунальные расходы.
Также аудиторы выявили нарушения в ведении бухгалтерского учета учреждений на сумму почти 2 млн рублей, а также нарушения порядка проведения госзакупок на сумму более 2,4 млн рублей.
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