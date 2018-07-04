В Тукаевском районе пройдет военно-спортивный слет работающей молодежи

Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 7 и 8 июля в поселке Шильна пройдет военно-спортивный слет работающей молодежи, сообщает Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

Молодежь проведет два дня в палаточном городке. В слете примут участие несколько команд предприятий и организаций города. Торжественное открытие слета состоится 7 июля у мемориала «Родина-мать».

Участники слета будут преодолевать полосу препятствий, собирать и разбирать автоматы, стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и многое другое. Также в рамках мероприятия состоятся конкурсы «Визитка» и «Военная песня».



Мероприятие проводится в рамках XVII Спартакиады молодежи предприятий, организаций и учреждений города.