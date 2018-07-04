Университет Иннополис и КАМАЗ разрабатывают управляемый дроном беспилотник

Гибридное транспортное средство, включающее беспилотный автомобиль и летательный аппарат, представят в следующем году.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Университет Иннополис совместно с КАМАЗом разрабатывает проект беспилотного автомобиля с комплексом аэроразведки маршрута. Об этом стало известно из собственных источников ИА «Татар-информ». Информацию подтвердили на КАМАЗе, но разглашать подробности отказались.

Татарстанский автоконцерн и университет ИТ-города разрабатывают беспилотник на базе отечественных компонентов с модульной системой дистанционного управления. Беспилотник представляет некий гибрид автомобиля и летательного аппарата.

Реализовав этот проект, стороны намерены решить проблему обеспечения безопасности дорожного движения беспилотников.

Кроме того, транспортному средству будет нипочем движение в условиях бездорожья и трасс. Квадрокоптер, установленный на крыше грузовика, выполняет роль дополнительного «глаза», который вылетает вперед, картографирует, исследует препятствия на маршруте и оценивает степень его проходимости.

Беспилотник КАМАЗа планируют представить в следующем году, а запустить в эксплуатацию в 2020-м.