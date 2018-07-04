Иностранные болельщики интересуются, где спит Ленин и можно ли переночевать в метро

В московском метро собрали самые популярные необычные вопросы от гостей чемпионата мира по футболу.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Мэрия Москвы составила список самых необычных вопросов, которые задают иностранные болельщики ЧМ-2018 сотрудникам метро и волонтерам.

Самыми популярными вопросами среди зарубежных фанатов стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?». Помимо этого, иностранные пассажиры часто интересуются, где станция с собачками, подразумевая «Площадь Революции», отметил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Среди самых необычных вопросов мэрия Москвы называет «Где спит Ленин?» и «Можно ли переночевать в метро?». Кроме того, иностранные болельщики предлагают волонтерам выйти за них замуж.

Ежедневно более 100 волонтеров дежурят на 80 станциях московского метрополитена. За три недели они помогли более 270 тыс. иностранных гостей. Помимо того, что волонтеры помогают иностранцам сориентироваться в городе, они также оказывают содействие в решении нестандартных проблем. Например, на одной из станций московского метро иностранному гостю помогли достать банковскую карту, которую он уронил в решетку водостока.