В России разрешат охотиться с луком

Министр природных ресурсов России Сергей Донской поручил подготовить поправки в «Правила охоты».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В России планируют узаконить использование луков в охоте. Инициатором внесения поправок в «Правила охоты» выступает Министерство природных ресурсов РФ. Информация об этом появилась на официальном портале Госкомитета РТ по биоресурсам.

В настоящее время статус луков и арбалетов как оружия для добычи животных и птиц в России является крайне неопределенным. Прямых запретов нет, также отсутствуют правила, регламентирующие использование «холодного метательного оружия».

«Российская газета» сообщает: «Дискуссии Минприроды с МВД шли годами. Но сейчас специалисты пришли к согласию – оставить луки с силой дуги до 27 килограммов в категории “орудия” и прописать порядок их использования в “Правилах охоты”».

«Это внесет ясность во взаимодействие между охотинспекторами и лучниками, вокруг которых в последнее время сгущаются тучи – “тихую охоту” с луком госинспекторы называют не иначе как браконьерской, а ее любителей уличают в незаконном промысле зверя и птицы», – отмечают в «РГ».

О более мощных луках и арбалетах, которые по убойной силе вполне сопоставимы с хорошим гладкоствольным оружием, пока речи не идет. Но, вполне вероятно, позже к этой теме придется вернуться. Только попадут луки и арбалеты с силой дуги выше 27 кг уже в категорию «метательное оружие», что автоматически потребует от владельцев выполнения комплекса требований – от прохождения специального обучения до получения разрешений на приобретение, хранение и использование.

Во многих зарубежных странах практикуется именно такой подход: в Дании претенденты на владение луком обязаны пройти экзамен и с расстояния в 5 – 25 метров попасть по жизненно важным частям тела животного, изображенного на мишени, не менее пяти раз из шести попыток. В Германии экзамен на допуск к охоте с луком подразумевает и практику, и теорию, где необходимо знать ответы на две тыс. вопросов.

Предполагается, что в России, в измененные «Правила охоты» будут включены требования по обучению стрелка из лука и сдача тестов по безопасной стрельбе. Потребуется знать и собственный лук, и «биологию» животных, и продемонстрировать умение подкрадываться и метко стрелять. Пройдя испытания, стрелок получит удостоверение, благодаря которогому не придется больше оправдываться перед егерями.

Тем временем эксперты отмечают, что охота с луком более гуманна, так как из-за небольшой дистанции стрельбы, оставляет меньше подранков, чем огнестрельное оружие (согласно статистике четыре и двадцать процентов соответственно).

После принятия основных поправок в «Правила охоты», планируется провести дальнейшую доработку законопроекта по регламентации процесса: требования и ограничения по диаметру и массе стрелы, определение минимально допустимого расстояния при охоте, а также описание разрешенных способов: с подхода, из засидки, по движущемуся или неподвижному зверю и т.д.



