Работники фермы успели вывести 29 телят, которые в момент удара молнии находились внутри.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Ферма в Новошешминском районе Татарстана сгорела после удара молнии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на ферме в селе Новошешминск пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне вечером.

К месту ЧП экстренно прибыли два отделения ПСЧ №124. Чуть больше получаса потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать открытое горение.

В тот момент, когда молния ударила в здание фермы, внутри находились 29 телят, работники успели их вывести. Взрослые животные находились в летнем стойле.

Огонь полностью уничтожил ферму площадью 500 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать молния.

