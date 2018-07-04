Цель учения — совершенствование знаний и практических навыков работников в части оперативной ликвидации ЧС.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» провело командно-штабные учения по ликвидации условного выхода нефти из магистрального нефтепровода.

Специалистам предстояло устранить отказ вантузной задвижки с выходом нефти из магистрального нефтепровода (МН) Альметьевск-Азнакаево – 2 , находящегося в зоне ответственности Альметьевского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Цель учения — совершенствование знаний и практических навыков работников в части оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

В мероприятии приняли участие линейные аварийно-эксплуатационные службы (ЛАЭС) нефтеперекачивающих станций «Азнакаево» и центральной ремонтной службы Альметьевского РНУ. Также в учениях были задействованы члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС ПБ) АО «Транснефть — Прикамье». Всего в мероприятии участвовали 36 работников, использовалось более 15 единиц спецтехники.

По сценарию учений оператор НПС «Азнакаево» получил информацию об отказе вантузной задвижки магистрального нефтепровода Альметьевск-Азнакаево – 2 с выходом нефти и оповестил о происшествии диспетчера Альметьевского РНУ. По согласованию с главным инженером предприятия было принято решение остановить перекачку нефти, произведя закрытие линейных задвижек для отключения поврежденного участка.

На место условной чрезвычайной ситуации незамедлительно выехала патрульная группа ЛАЭС, которая подтвердила неисправность и «выход» нефти на поверхность. Территория была незамедлительно оцеплена, в зоне ЧС выставлены контрольно-пропускные пункты (КПП), организовано наземное патрулирование. В экстренном порядке был организован сбор членов КЧС ПБ АО «Транснефть — Прикамье» и Альметьевского РНУ и введен режим чрезвычайной ситуации.

Одновременно специалисты выполнили отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод до начала, в течение и по окончании работ по ликвидации последствий выхода нефти.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала условный разлив нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Альметьевского РНУ.

В ходе учений работники Альметьевского РНУ показали высокую степень готовности к возникновению чрезвычайных ситуаций, слаженность и правильность действий при ликвидации аварийной ситуации.