Госкомитет РТ по туризму не получал обращений от туристов Татарстана из-за проблем с «Натали Турс»

В Ассоциации туристских агентств РТ не зафиксировано ни одного обращения за помощью от татарстанских туристов.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстанские туристы не обращались за помощью из-за финансовых проблем российского туроператора «Натали Турс» в связи с отказом турфирмы от чартерных программ по популярным пляжным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Мы работаем по обращению граждан, если есть какие-то проблемы, вопросы, то мы пытаемся помочь эти вопросы решить. На сегодняшний день ни одного обращения к нам не было. Есть другие регулирующие органы, которые занимаются этими проблемами», — сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что госкомитет занимается регулированием въездного туризма.

Президент Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан Рамиль Мифтахов также сообщил, что к настоящему моменту никто из туристов Татарстана не обратился в ассоциацию за помощью.

«Вся информация, которая написана в СМИ, пока непонятная и размытая, и есть такое ощущение, что взята с потолка. Честно говоря, я даже не владею данной информацией. Пока к нам никто не обращался за помощью», — отметил он.

Ранее стало известно, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с российским туроператором «Натали Турс», начав аннулировать сделанные им бронирования. Об этом на своей странице в Facebook 2 июля написал гендиректор «Натали Турс» Владимир Воробьев. «Натали Турс» прекратил отправку туристов в Испанию, а всех оставшихся туристов вывезут с курортов в течение недели. Причиной прекращения сотрудничества между российским туроператором и W2Meet стали финансовые вопросы, отметил Воробьев.

Кроме того, в СМИ начали появляться сообщения о возникновении у туристов-клиентов «Натали Турс» проблем с размещением. Так, один из принимающих партнеров «Натали Турс» в Турции, компания Peninsula Tours, столкнулся с проблемами с оплатой проживания туристов: российский туроператор попросил своего партнера брать с проживающих депозит, сообщает РИА Новости.