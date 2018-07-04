Оперная певица из Казани Марьям Фаттахова успешно выступила на фестивале в Германии

Марьям исполнила арию Алтынчэч из одноименной оперы известного композитора Назиба Жиганова.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Уроженка Казани, молодая оперная певица Марьям Фаттахова прошла отбор на фестиваль Kammeroper am Schloss Rheinsberg в Германии, на котором успешно выступила в конце июня. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Марьям исполнила арию Алтынчэч. На этом же фестивале девушка прошла кастинг на роль одной из главных героинь в современной опере М.-А. Флореса – А. Дьякова на либретто Ф. Маттуса Bad man’s life. Премьера состоится 7 сентября на фестивале Narva Ooperipäevad ContempArt в эстонском городе Нарва.



Певица перешла на пятый выпускной курс Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке. Педагогом Марьям является профессор, заслуженная артистка России и Татарстана Алла Белоусова.



Несмотря на молодой возраст Марьям уже становилась лауреатом многих международных конкурсов. Сейчас девушка успешно учится оперно-симфоническому дирижированию, также она дважды становилась стипендиатом Правительства Москвы.