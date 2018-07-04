В 2018 году казанцев оштрафовали на 21,6 млн рублей за неоплаченную парковку

Сумма штрафов за административные правонарушения в первом полугодии составила 68,2 млн рублей.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В 2018 году на казанцев наложили штрафы за нарушение правил платной парковки на сумму 21,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего в первом полугодии 2018 года за административные правонарушения жителей Казани оштрафовали на сумму 68,2 млн рублей. Сумма штрафов за нарушение муниципальных правил благоустройства составила 21,9 млн рублей, за нарушение порядка организации уличной торговли – 7,6 млн рублей.

Кроме того, контролирующими органами были наложены штрафы за нарушение порядка размещения рекламы и неисполнение правовых актов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана задолжали 10 млрд рублей по госпошлинам, налогам и административным штрафам.