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Фото: twitter.com/teamrussia
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и узнал, что около 70 процентов жителей страны 1 июля следили за матчем Россия — Испания, сообщает РИА Новости.
Сборная России одержала победу над испанцами в серии пенальти со счетом 4:3.
По данным ВЦИОМ, за этим прошедшим матчем следило рекордное количество соотечественников — 71 процент, из которых 68 процентов смотрели трансляцию у себя дома или на работе, 2 процента — в кафе, 1 процент — в фан-зоне и с трибун.
46 процентов опрошенных надеялись на победу российской сборной. Также отмечается, что после игры вырос уровень оптимизма относительно возможности российской футбольной команды завоевать на мундиале главный титул.
7 июля состоится матч 1/4 финала мундиаля, где наша сборная будет играть с командой Хорватии.
Ранее сообщалось, что сборная России стала самой эффективной командой на чемпионате мира по футболу.
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