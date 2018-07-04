В Лаишевском районе РТ пройдет юбилейный праздник Родника имени Николая Чудотворца

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 14 июля в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана пройдет юбилейный 10-й праздник Родника. Праздничные мероприятия начнутся в полдень и продолжатся до позднего вечера, сообщает пресс-служба района.
Родник села Среднее Девятово был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако ныне территория огорожена, появилась часовня, купель, беседка, детская площадка, фонтан.
Инициатором «возрождения» родника стал уроженец села Среднее Девятово, председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. При его же поддержке десять лет назад был организован ежегодный Праздник Родника. Здесь чествуют ветеранов, лучших работников сельского хозяйства, семейные пары, отличников учебы, спортсменов, учителей, выдающихся уроженцев села.
В течение дня будут функционировать детская площадка с аттракционами, спортивная зона, где пройдут игры и мастер-классы. Откроется ярмарка изделий ручной работы, на которой гости смогут попробовать свои силы в изготовлении глиняной посуды на мастер-классе по гончарному делу.
В этом году организаторы приготовили сюрприз – гости праздника смогут не только увидеть выступления артистов, но и выйти на экспериментальную площадку «Свободная сцена» с музыкальным, литературным или танцевальным номерами.
Около этой площадки также пройдет занятие по фитнесу для молодежи. В 22.30 праздник завершится салютом и красочной церемонией закрытия.
Следующая новость
4 и 5 июля на территории FIFA Fan Fest будут проходить платные мероприятия.
У одного дома градом насквозь пробило облицовочный сайдинг.
В видеоклипе снялись дети с ограниченными возможностями – страдающие синдромом Дауна и ДЦП.
Казань 6 июля посетит Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Аудиторы обнаружили неиспользуемые 150 радиостанций, 80 мобильных телефонов и оргтехнику стоимостью более 20 млн рублей.
Без электроэнергии остались свыше 7 тысяч человек.
В столице Татарстана пройдет заседание Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Гибридное транспортное средство, включающее беспилотный автомобиль и летательный аппарат, представят в следующем году.
Праздник откроет карнавал «Шоу белой Курицы» и красочная театрализованная постановка с участием лучших артистов РТ.
В Ассоциации туристских агентств РТ не зафиксировано ни одного обращения за помощью от татарстанских туристов.
Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако сейчас территория огорожена и благоустроена.
Работники фермы успели вывести 29 телят, которые в момент удара молнии находились внутри.
Сумма штрафов за административные правонарушения в первом полугодии составила 68,2 млн рублей.
Победителем районного этапа конкурса в этом году стал коллектив кафе «Болгар».
В республиканском топ-10 машин по спросу и предложению среди подержанных автомобилей лидируют отечественные модели.
Президент Татарстана поздравил всех жителей Казахстана с 20-летием столицы Астаны.
Зарубежных гостей в Казани привлекли не только состав игравших команд, но и известность города после ранее проводимых международных событий.
Тело погибшего было обнаружено в 15 метрах от берега на дне озера.
Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.
04 июляКак беспилотные автомобили бороздят просторы Татарстана: секретные проекты Иннополиса, ШАТЛ для футбольных фанатов и путешествие в Казань от «Яндекса»