В Лаишевском районе РТ пройдет юбилейный праздник Родника имени Николая Чудотворца

Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако сейчас территория огорожена и благоустроена.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). 14 июля в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана пройдет юбилейный 10-й праздник Родника. Праздничные мероприятия начнутся в полдень и продолжатся до позднего вечера, сообщает пресс-служба района.



Родник села Среднее Девятово был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Долгое время источник был в запущенном состоянии, однако ныне территория огорожена, появилась часовня, купель, беседка, детская площадка, фонтан.

Инициатором «возрождения» родника стал уроженец села Среднее Девятово, председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. При его же поддержке десять лет назад был организован ежегодный Праздник Родника. Здесь чествуют ветеранов, лучших работников сельского хозяйства, семейные пары, отличников учебы, спортсменов, учителей, выдающихся уроженцев села.

В течение дня будут функционировать детская площадка с аттракционами, спортивная зона, где пройдут игры и мастер-классы. Откроется ярмарка изделий ручной работы, на которой гости смогут попробовать свои силы в изготовлении глиняной посуды на мастер-классе по гончарному делу.



В этом году организаторы приготовили сюрприз – гости праздника смогут не только увидеть выступления артистов, но и выйти на экспериментальную площадку «Свободная сцена» с музыкальным, литературным или танцевальным номерами.

Около этой площадки также пройдет занятие по фитнесу для молодежи. В 22.30 праздник завершится салютом и красочной церемонией закрытия.