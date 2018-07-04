Скажут как есть: Tele2 проводит 12-й «День открытых людей»

4 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Tele2 проведет двенадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «Говорим как есть». Впервые офисные сотрудники Tele2 не просто выступят в роли промоутеров и консультантов, но также ответят на вопросы клиентов в кол-центрах и digital-каналах оператора.

4 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Двенадцатый «День открытых людей» имеет ряд новшеств по сравнению с прежними акциями. Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). При этом на сложные вопросы о качестве связи ответят специалисты технической дирекции Tele2. В Москве и Московской области сотрудники компании пообщаются с абонентами оператора в digital-каналах — мессенджерах Viber и WhatsApp.

В очередном «Дне открытых людей» примут участие более 500 салонов связи Tele2 по всей стране. Как правило в магазинах, задействованных в акции, продажи увеличиваются на 100–200 процентов по сравнению с обычным днем. Всего на работу в точки продаж и центры дистанционного обслуживания Tele2 выйдут более 1000 сотрудников. Традиционно во всероссийской акции примут участие и первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин проведет этот день в Москве и будет рассказывать об услугах компании в новом салоне в ТЦ «МЕГА Теплый стан».

Сотрудники казанского филиала Tele2 выйдут на прямой диалог с абонентами в Казани и Нижнекамске. Топ-менеджеры и специалисты регионального офиса компании займут места консультантов в салонах связи, чтобы лично пообщаться с жителями региона и получить живую обратную связь от пользователей услуг. В Казани задать вопрос представителям Tele2 можно будет в салонах связи оператора на улицах Дементьева и Декабристов, а также в торговых центрах «Тандем», «Мега», «Кольцо», «Южный» и «Тюбетейка».

В этот день специалисты компании расскажут о тарифах-конструкторах линейки «Мой Tele2», благодаря которым можно настраивать нужное количество гигабайтов, минут и SMS. Клиенты узнают о безлимитном доступе к социальным сетям и мессенджерам, что позволяет без ограничений звонить через эти приложения и фактически означает безлимитную голосовую связь. Новые консультанты объяснят клиентам, какие опции помогут сократить расходы на интернет в международном роуминге и какие партнерские сервисы привнесут комфорт в повседневную жизнь.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Акция «День открытых людей» дает сотрудникам и топ-менеджменту компании возможность напрямую пообщаться с потребителями услуг и узнать их мнение о работе Tele2. Традиционно продажи в салонах связи, принимающих участие в акции, растут. Однако в этом году мы делаем акцент на улучшении показателя NPS. Благодаря прямым контактам с аудиторией и общению в новых каналах, мы рассчитываем не просто получить самые достоверные отзывы о компании, но и стать амбассадорами Tele2. Отвечая на вопросы аудитории, мы завоевываем и укрепляем лояльность клиентов. Видя честность компании и ее готовность открыто делиться информацией, пользователи затем охотно рекомендуют наши услуги родным и близким».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.