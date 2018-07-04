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Фото: spas-rt.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Болгаре подвели итоги конкурса «Дни национальной кухни народов, проживающих на территории Республики Татарстан». Победителем районного этапа конкурса в этом году стал коллектив кафе «Болгар», пишет газета «Новая жизнь».
Конкурс в Спасском районе стал традиционным. В этом году в нем приняли участие кафе, представившие татарскую (кафе «Зулейха»), армянскую («Для Вас»), итальянскую кухню (Музей хлеба «Чингизхан»), а также кухню булгарских крестьян («Блинная»), а победитель познакомил гостей с яркими, колоритными блюдами узбекской кухни.
Коллективы этих предприятий встречали гостей в национальных костюмах народов, чью кухню они представляли, звучала фольклорная музыка, а в некоторых точках общепита самодеятельные артисты исполнили народные песни. Хозяева были гостеприимны и доброжелательны, в залах, оформленных в соответствии с темой, царила теплая атмосфера. Конкурсанты приглашали к себе представителей диаспор, проводили благотворительные акции.
В результате решением конкурсной комиссии кафе «Зулейха» отмечено дипломом в номинации «Сохранение традиций национальной кухни», «Блинная» – «За возрождение кухни древних булгар», «Для Вас» – «За профессионализм и мастерство», ресторан «Чингизхан» – «Новизна и оригинальность». Заслуженные награды участникам конкурса под громкие аплодисменты вручил глава района Камиль Нугаев.
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