Фото: Atameken Business Channel
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.
«Я хотел бы поблагодарить за возможность принять участие в таком важном событии для всего евразийского пространства. Открытие Международного финансового центра – это очень знаковое событие», — подчеркнул Президент РТ.
Минниханов отметил, что Казахстан всегда отличался революционными, прорывными решениями. По его словам, Татарстан пристально следит за развитием Казахстана и перенимает его опыт.
Глава республики поздравил всех жителей Казахстана с 20-летием столицы Астаны, отметив, что «за 20 лет создать такую столицу — это большой успех».
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