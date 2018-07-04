Президент Татарстана поздравил всех жителей Казахстана с 20-летием столицы Астаны.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов дал интервью казахстанскому каналу Atameken Business Channel.

«Я хотел бы поблагодарить за возможность принять участие в таком важном событии для всего евразийского пространства. Открытие Международного финансового центра – это очень знаковое событие», — подчеркнул Президент РТ.

Минниханов отметил, что Казахстан всегда отличался революционными, прорывными решениями. По его словам, Татарстан пристально следит за развитием Казахстана и перенимает его опыт.

Глава республики поздравил всех жителей Казахстана с 20-летием столицы Астаны, отметив, что «за 20 лет создать такую столицу — это большой успех».