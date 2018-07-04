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Татар-информ

4 июля 2018, 09:42

Общество

Федерация автомобилистов выявила массовый недолив бензина на АЗС

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За недолив топлива эксперты принимали «расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом».

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Федерация автомобилистов России (ФАР) провела исследования, в результате которого оказалось, что почти 76 процентов АЗС по всей стране недоливают бензин, сообщает РИА Новости. 

За недолив принимается «расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом», рассказали в ФАР.

Организация выявили недолив на АЗС в среднем около 5 процентов оплаченного бензина. Также был обнаружен максимальный порог в 19 процентов, однако в сообщении названия этих заправок не упоминались.

Как результат, на некоторых АЗС реальная стоимость топлива составила не 44-45, а 55 рублей за литр. 

«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции», — подытожили в ФАР.

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