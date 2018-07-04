Минниханов: Татарстан готов участвовать в формировании международного финансового центра «Астана»

Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстан готов активно участвовать в формировании международного финансового центра «Астана» в качестве крупнейшего регионального хаба. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на пленарной сессии Астанинского форума исламской экономики.
По его словам, международный центр «Астана» является для Татарстана «большой находкой».
«Современный Казахстан является лидером по многим направлениям, у вас есть чему учиться и перенимать опыт», — обратился глава республики к участникам форума.
Рустам Минниханов принял участие в награждении победителей конкурса науки, технологий и инноваций Исламского банка развития «Transformers роудшоу». Он отметил, что конкурс дает молодежи хорошие возможности для генерации новых идей, а также мотивирует новаторов разрабатывать технологичные проекты.
В этом году для участия в конкурсе «Transformers Роудшоу» было подано около 150 заявок, из которых более 90 процентов из Казахстана. В конкурсе также принял участие Татарстан с проектом «Халяль-Гайд».
Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.
В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии с места трагедии.
Машина-ларек загорелась поздно ночью на парковке в центре Казани.
На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России.
Президент Татарстана в Астане участвует в финансовом форуме и открытии международного финансового центра.
По сравнению с прошлым годом челнинских стобалльников стало на восемь человек больше.
Дипломы с отличием 39 выпускникам вручили директор техникума Ильдар Сахауов и глава района Рамис Сафиуллов.
В ближайшее время публике будет представлен еще один оригинальный объект в рамках масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».
Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики.
В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.
Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.
«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.
На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.
03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?