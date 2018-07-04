Главное
В Казани осудили бандитов за нападения на ломбарды и ювелирные салоны в гриме и масках из чулок

Татар-информ

4 июля 2018, 09:14

Политика

Минниханов: Татарстан готов участвовать в формировании международного финансового центра «Астана»

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстан готов активно участвовать в формировании международного финансового центра «Астана» в качестве крупнейшего регионального хаба. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на пленарной сессии Астанинского форума исламской экономики.

По его словам, международный центр «Астана» является для Татарстана «большой находкой». 

Ð’Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÑƒ ÐšÐ°Ð·Ð°Ñ…ÑÑ‚Ð°Ð½

«Современный Казахстан является лидером по многим направлениям, у вас есть чему учиться и перенимать опыт», — обратился глава республики к участникам форума.

Рустам Минниханов принял участие в награждении победителей конкурса науки, технологий и инноваций Исламского банка развития «Transformers роудшоу». Он отметил, что конкурс дает молодежи хорошие возможности для генерации новых идей, а также мотивирует новаторов разрабатывать технологичные проекты.

В этом году для участия в конкурсе «Transformers Роудшоу» было подано около 150 заявок, из которых более 90 процентов из Казахстана. В конкурсе также принял участие Татарстан с проектом «Халяль-Гайд».

Ð’Ð¸Ð·Ð¸Ñ‚ Ð² Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÑƒ ÐšÐ°Ð·Ð°Ñ…ÑÑ‚Ð°Ð½

Следующая новость

Рустам Минниханов: Татарстан и Казахстан будут развивать взаимное сотрудничество
Новости дня
09:14
Минниханов: Татарстан готов участвовать в формировании международного финансового центра «Астана»

Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.

09:01
Мужчина в Рыбно-Слободском районе Татарстана сгорел из-за непотушенной сигареты

В распоряжении ИА «Татар-информ» появились фотографии с места трагедии.

08:52
В ГИБДД объяснили поправки в закон о вождении в нетрезвом виде
08:39
Пылающая «ГАЗель» с фастфудом на площади Тысячелетия попала на камеру мобильного телефона

Машина-ларек загорелась поздно ночью на парковке в центре Казани.

08:34
Московские калачи и бурятские буузы: В Казани пройдет фестиваль региональной кухни

На фестивале будут работать 11 фудтраков, которые представят разные регионы России.

08:18
Сборная России стала лучшей по эффективности ударов на ЧМ-2018
08:02
Сборная Англии обыграла Колумбию в серии послематчевых пенальти
07:48
Рустам Минниханов: Татарстан и Казахстан будут развивать взаимное сотрудничество

Президент Татарстана в Астане участвует в финансовом форуме и открытии международного финансового центра.

07:34
СМИ: Сын лидера ИГ* убит в Сирии
07:20
США уточнили свою позицию по Крыму
07:06
Путин утвердил повышение госпошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения
06:52
Два человека пострадали от неизвестного вещества в британском Солсбери
06:38
«Леруа Мерлен» отстранил PR-директора за пост о якобы сожженной фанатами девушке
06:24
Набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник раскрыл секрет успеха
06:10
В Набережных Челнах 32 выпусника получили сто баллов по ЕГЭ

По сравнению с прошлым годом челнинских стобалльников стало на восемь человек больше.

05:55
Тетюшский сельскохозяйственный техникум выпустил 183 специалиста

Дипломы с отличием 39 выпускникам вручили директор техникума Ильдар Сахауов и глава района Рамис Сафиуллов.

04:50
Альметьевцам вновь расскажут «Сказки о золотых яблоках»

В ближайшее время публике будет представлен еще один оригинальный объект в рамках масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

03:34
Елабужане принимают участие в слете «Увильда-2018»
02:16
В Казани прошло мероприятие о Льве Толстом для «трудных» подростков

Программа мероприятия была разработана специально для подростков из группы риска с учетом специфики аудитории и актуальной для нее проблематики.

01:04
В Нижнекамске в День семьи, любви и верности пройдет парад двойняшек и гастрономическое шоу

В течение дня будет работать уличная выставка ретро-фотографий «За любовь и верность» и ярмарка ремесел «Для всей семьи с любовью!».

00:14
Стало известно, за что чаще всего штрафуют россиян
3.07 23:55
Объявлен всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте разноцветныекапли.рф, заполнить анкету и загрузить работы в личном кабинете.

3.07 23:41
Спортсменка из Татарстана заняла первое место летнего Кубка Федерации конного спорта Москвы

Алина Соколова на лошади Кентакки обошла соперников из Хабаровска и Московской области.

3.07 23:23
На площади Тысячелетия в Казани горела «ГАЗель» с фастфудом

«ГАЗель» стояла на парковке на площади Тысячелетия, по какой причине она загорелась, выясняют эксперты.

3.07 23:18
В Заинске после капремонта открылся филиал поликлиники

На первом этаже медучреждения расположилось детское отделение, на втором – взрослое.

События

04 июля«Синяя лента» помощи: медики МКДЦ спасут от одиночества

03 июляЗемляничное лето: карта ягодных мест в окрестностях Казани и советы собирателям

03 июляТайны деревни Семрук, или Почему сериал по роману «Зулейха открывает глаза» снимают в Лаишевском районе Татарстана?

02 июля Раз«Очарованный странник»: проблемный теплоход встал на прикол в Казани

02 июляНовая должность выпускника президентского тренинга: Игорь Носов назначен вице-губернатором Нижегородской области

02 июляЗемфира, «Ленинград», Фестиваль болельщиков: Куда сходить в Казани 2 – 5 июля?

02 июляГазпромбанк: Цель – стать еще ближе к нашим клиентам