Минниханов: Татарстан готов участвовать в формировании международного финансового центра «Астана»

Президент Татарстана принял участие в открытии Астанинского форума исламской экономики.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Татарстан готов активно участвовать в формировании международного финансового центра «Астана» в качестве крупнейшего регионального хаба. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на пленарной сессии Астанинского форума исламской экономики.

По его словам, международный центр «Астана» является для Татарстана «большой находкой».

«Современный Казахстан является лидером по многим направлениям, у вас есть чему учиться и перенимать опыт», — обратился глава республики к участникам форума.

Рустам Минниханов принял участие в награждении победителей конкурса науки, технологий и инноваций Исламского банка развития «Transformers роудшоу». Он отметил, что конкурс дает молодежи хорошие возможности для генерации новых идей, а также мотивирует новаторов разрабатывать технологичные проекты.

В этом году для участия в конкурсе «Transformers Роудшоу» было подано около 150 заявок, из которых более 90 процентов из Казахстана. В конкурсе также принял участие Татарстан с проектом «Халяль-Гайд».