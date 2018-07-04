Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске мужчина решил поплавать в запрещенном для купания месте и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пропавшем мужчине пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в понедельник, 2 июля, около двух часов дня.
Мужчина решил поплавать на озере, расположенном на улице Менделеева в Лениногорске. Купание в этом водоеме запрещено.
На следующий день утром водолазы ЗПСО №7 обнаружили в 15 метрах от берега на дне тело погибшего. Его вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.
Причины трагедии устанавливаются.
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